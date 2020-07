Coronavirus, Italia divisa sulle mascherine: da chi è diventato “allergico” a chi la usa sempre e senza eccezioni (Di martedì 28 luglio 2020) “Più di un Italiano su quattro (27%) non indossa la mascherina o lo fa raramente senza curarsi del pericolo di contagio e senza rispettare le misure di sicurezza imposte dalla pandemia“: è quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè sull’estate ai tempi del Coronavirus che evidenzia una tendenza ad abbandonare alcune delle “buone pratiche” che durante il lockdown e nelle primissime settimane successive erano adottate dalla pressoché totalità del Paese, dall’utilizzo delle protezioni per il viso al distanziamento di almeno un metro, dal divieto di assembramenti al rispetto di norme igieniche fondamentali a partire da lavaggio delle mani.“Se una cospicua fetta di cittadini è diventata “allergica” alle ... Leggi su meteoweb.eu

