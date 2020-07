Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 28 luglio: morti, contagi, guariti (Di martedì 28 luglio 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 27 luglio: morti, contagi, guariti A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, martedì 28 luglio 2020. È di 12.609 persone attualmente positive (+28 rispetto a ieri), 198.756 guariti (+163), 35.123 morti (+11) per ... Leggi su tpi

Agenzia_Ansa : #Coronavirus @matteosalvinimi: 'Saluto col gomito è la fine della specie umana' #ANSA - infocamere : Praticato dal 18% dei lavoratori, prima del #coronavirus era al 4% ?? '#smartworking l'Italia s'è desta ma siamo fr… - repubblica : Coronavirus, al Senato il convegno dei 'negazionisti'. Salvini: 'Non metto la mascherina'. Sgarbi: 'In Italia non c… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, Fauci: 'In autunno possibile seconda ondata nel Nord Italia': 'Un ritorno a una crescita dei casi è possibil… - LietellalietaM : RT @lucarango88: ?? Dati #Italia #Coronavirus #28luglio Casi positivi + 202 (246.488 +0,08%) Guariti +163 (198.756 +0,08%) Deceduti +11 (3… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus, in Italia 170 nuovi casi e 5 vittime Il Sole 24 ORE Conte proroga lo stato di emergenza: “Inevitabile. Il virus è ancora in circolazione”

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha prorogato lo stato di emergenza in Italia. Lo ha annunciato nel suo intervento ... ha aggiunto il presidente del Consiglio. L’emergenza coronavirus ha ...

Emergenza Coronavirus, il presidente Conte dal Senato: decisione ufficiale

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interviene in diretta dal Senato per comunicare agli italiani la decisione sull'emergenza Coronavirus

