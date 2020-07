Coronavirus Italia, bollettino del 28 luglio: 246.519 casi totali, 12 morti in 24 ore (Di martedì 28 luglio 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 246.519. Le vittime, in totale, sono 35.123, con 12 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 5). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 212 casi. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute, dopo un ricalcolo dei casi in Sicilia, Valle d'Aosta e Provincia autonoma di Bolzano (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Leggi su tg24.sky

