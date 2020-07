Coronavirus in Toscana, ancora morti: addirittura 3, oggi 28 luglio. E tre contagi (Di martedì 28 luglio 2020) Altri morti per Coronavirus in Toscana: addirittura tre, uno a Firenze e due a Livorno, oggi 28 luglio. Erano sei giorni che non si registravano decessi per Covid-19. E tre sono anche i nuovi contagi. Capaci di far salire a 10.441 i casi di positività da inizio pandemia Leggi su firenzepost

