Coronavirus in provincia di Bergamo Una settimana senza decessi - Infografica (Di martedì 28 luglio 2020) Dopo l’esplosione a marzo e aprile ecco l’atteso calo: nell’ultimo mese in provincia sono morte 11 persone. In totale le vittime «ufficiali» del Coronavirus sono 3.131, oltre seimila quelle totali. L’età media è di 81,9 anni. Leggi su ecodibergamo

