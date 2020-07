Coronavirus, in metro senza mascherina: multa da 400 euro per 13 persone (Di martedì 28 luglio 2020) Giro di vite da nord a Sud per controllare l’osservanza dell’obbligo della mascherina. Fioccano le prime multe. Mentre a Salerno alcune attività commerciali hanno ricevuto contravvenzioni da mille euro, a Milano nel mirino delle forze dell’ordine ci sono i passeggeri della metropolitana. Milano, multe da 400 euro in metro: erano senza mascherina L’altra sera la … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus metro Coronavirus, metro di distanza va misurato da bocca a bocca in ogni contesto: nuova ordinanza di Bonaccini ravennanotizie.it Azzolina: ogni euro speso nella scuola è un investimento

"A settembre la scuola riparte. Voglio dirlo in quest'aula e ribadirlo con chiarezza per arrivare a tutte quelle famiglie che ci stanno ascoltando e che spesso sono travolte da toni allarmistici e apo ...

Coronavirus, Coldiretti: "Niente mascherina per un italiano su quattro" | Ma in vacanza si rispettano più regole

Più di un italiano su quattro (27%) non indossa la mascherina o lo fa raramente senza curarsi del pericolo di contagio e senza rispettare le misure di sicurezza imposte dalla pandemia. Emerge dall'ind ...

