Coronavirus, in Italia 212 nuovi casi e 12 morti nelle ultime 24 ore (Di martedì 28 luglio 2020) nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 212 nuovi casi di Coronavirus , in rialzo rispetto ai 170 di lunedì. Lo comunica il ministero della Salute, sottolineando che ci sono stati altri 12 ... Leggi su tgcom24.mediaset

