Coronavirus in Germania: tamponi obbligatori per i viaggiatori provenienti da aree ad alto rischio (Di martedì 28 luglio 2020) In Germania test per il Coronavirus obbligatori e gratuiti per i vacanzieri che tornano dai paesi ad alto rischio pandemia. L'annuncio è arrivato proprio nel giorno in cui il capo dello staff di ... Leggi su leggo

fanpage : Nuovo focolaio #Covid19 in Germania - Avvenire_Nei : Coronavirus. Torna il virus in Germania con 633 nuovi casi - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Germania 'preoccupata' da aumento casi contagio #germania - ClaudiaBruno00 : RT @RaiNews: #Coronavirus, Mattarella e Steinmeier: 'Collaborazione italo-tedesca centrale per Ue'. Lettera congiunta ai sindaci dei Comuni… - battitointer : RT @Avvenire_Nei: Coronavirus. Torna il virus in Germania con 633 nuovi casi -