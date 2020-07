Coronavirus, in Campania schizzano i contagi: ieri 29 positivi su 1.546 tamponi. Nessuna nuova vittima (Di martedì 28 luglio 2020) Sono 29 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati ieri in Campania, su 1.546 tamponi: è l’incremento più alto registrato nelle ultime settimane. Secondo i dati dell’Unità di crisi, aggiornati alla mezzanotte scorsa, il totale positivi in Campania dall’inizio dell’epidemia sale a 4.955 su 326.098 tamponi. Nessuna nuova vittima (totale fermo a 434) e un paziente guarito (totale 4.128). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

