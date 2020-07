Coronavirus in Campania, De Luca accusa: «Dati falsi al ristorante, siamo alla stupidità assoluta» (Di martedì 28 luglio 2020) «Ieri abbiamo avuto 29 contagi: di questi, 6 contagi li abbiamo avuti a Vico Equense tra i camerieri di un ristorante dove erano anDati alcuni ragazzi di Roma che erano venuti in ferie a Capri.... Leggi su ilmattino

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 14,2% Regioni con… - Agenzia_Ansa : #DeLuca: '#Milano non si ferma, poi si sono fermati a contare i morti'. Il Presidente della Campania attacca: 'Noi… - Agenzia_Ansa : #coronavirus In #Campania multa fino a mille euro per chi non porta le #mascherine al chiuso o sui mezzi pubblici.… - TV7Benevento : Coronavirus. 29 positivi in Campania. Dato più alto negli ultimi tre mesi... - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 29 positivi su 1.546 tamponi, nessun morto ed un guarito nelle ultime 24 ore, il bollet… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania Coronavirus in Campania, un nuovo caso nel Napoletano a Torre Annunziata Sky Tg24 Coronavirus, De Luca: «C’è gente andata al ristorante con generalità false. Stupidità assoluta»

«Sono preoccupato sulla riapertura delle scuole a settembre. Tutte la valutazioni scientifiche ci confermano che diversamente a quanto si pensava la fascia giovanile non è esclusa dal covid19, anzi, a ...

Il ministero aggiorna i dati, i nuovi casi di Covid sono 212 e non 181

ROMA (ITALPRESS) – Aumento dei contagi più marcato alla luce del nuovo riconteggio compiuto dal ministero della Salute. Sono 212 i nuovi positivi e non, come indicato in un precedente bollettino, 181.

«Sono preoccupato sulla riapertura delle scuole a settembre. Tutte la valutazioni scientifiche ci confermano che diversamente a quanto si pensava la fascia giovanile non è esclusa dal covid19, anzi, a ...ROMA (ITALPRESS) – Aumento dei contagi più marcato alla luce del nuovo riconteggio compiuto dal ministero della Salute. Sono 212 i nuovi positivi e non, come indicato in un precedente bollettino, 181.