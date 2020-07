Coronavirus in Campania: da giugno i casi sono raddoppiati (Di martedì 28 luglio 2020) Comincia a preoccupare la situazione dei casi di contagio da Coronavirus in Campania, con i focolai che aumentano e i positivi raddoppiati da giugno. Per la prima volta sono in netta crescita, dalla fine del lockdown, i casi di contagio da Coronavirus in Campania: Come riporta un articolo del ‘Mattino’, infatti, si passa infatti dai … Leggi su 2anews

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento nazionale ore 18: • Tasso grezzo di letalità: 14,3% Region… - Agenzia_Ansa : #DeLuca: '#Milano non si ferma, poi si sono fermati a contare i morti'. Il Presidente della Campania attacca: 'Noi… - Agenzia_Ansa : #coronavirus In #Campania multa fino a mille euro per chi non porta le #mascherine al chiuso o sui mezzi pubblici.… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Coronavirus Campania, 14 nuovi positivi in 24 ore su 1.555 tamponi esaminati. DIRETTA - Keynesblog : RT @neXtquotidiano: Il focolaio a #Pisciotta nel Cilento -