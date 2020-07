Coronavirus, il virologo Guido Silvestri a Sgarbi: “Mi ha sorpreso positivamente, sono pronto al confronto” (Di martedì 28 luglio 2020) “Oggi ho assistito, a tratti, per quello che ho potuto, all’incontro al Senato organizzato dall’Osservatorio Permanente per le Libertà Fondamentali. Come sapevamo, all’incontro hanno partecipato personalità di grande livello ed altri soggetti con cui, invece, non voglio essere mischiato, per motivi che ritengo validi (e credo di averne il diritto). – lo scrive su Facebook il virologo Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta – L’intervento fiume di Matteo Salvini ha peraltro confermato la mia impressione che fosse un incontro a chiara connotazione politica, e questo mi rasserena nella decisione di non andare, perché ci tengo troppo alla mia indipendenza. Altri, ovviamente, sono liberi di pensare che io abbia sbagliato, ma mi ... Leggi su meteoweb.eu

MediasetTgcom24 : Coronavirus, virologo Usa Fauci non esclude vaccino entro ottobre #coronavirus - i8img : RT @ilmeteoit: #CORONAVIRUS: #MIGRANTI, il #Professor #CRISANTI lancia l'ALLARME. Ecco le #Parole del #VIROLOGO che fanno #Paura https://t.… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #MIGRANTI, il #Professor #CRISANTI lancia l'ALLARME. Ecco le #Parole del #VIROLOGO che fanno #Paura - cuenews_it : Ricordi la disputa #Burioni - #Leiene ?? Uno studio italiano conferma alcune delle teorie già esposte dal #virologo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus virologo Coronavirus, virologo Usa Fauci non esclude vaccino entro ottobre TGCOM Coronavirus, scontro tra camici bianchi: "Non siamo negazionisti ma medici sinceri"

Non ci stanno a essere definiti negazionisti, e non ci stanno a prendere lezioni dai loro colleghi. Dopo l'evento in Senato di ieri definito da più parti "convegno dei negazionisti", il medico del San ...

Coronavirus, Oms: “Una grande ondata non stagionale”. Oltre 20mila morti in Europa centro-orientale, in India 1,5 milioni di contagi

Con i contagi che crescono in alcune parti del mondo dall’Oms parte un appello a non sottovalutare il nemico e a non considerare il comportamento di Sars Cov 2 in base alle stagioni. Anche se molti vi ...

Non ci stanno a essere definiti negazionisti, e non ci stanno a prendere lezioni dai loro colleghi. Dopo l'evento in Senato di ieri definito da più parti "convegno dei negazionisti", il medico del San ...Con i contagi che crescono in alcune parti del mondo dall’Oms parte un appello a non sottovalutare il nemico e a non considerare il comportamento di Sars Cov 2 in base alle stagioni. Anche se molti vi ...