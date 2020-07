Coronavirus, il virologo Crisanti: “La mascherina abbatte drammaticamente la carina virale, i focolai riprenderanno con maggiore vigore” (Di martedì 28 luglio 2020) “Mi sono sempre rifiutato di fare commenti politici, una cosa è la scienza e un’altra la politica. Ma quando si incoraggiano comportamenti che sono in contrasto con le misure di distanziamento, non posso che dissociarmi”. Andrea Crisanti, responsabile del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova, ospite a ‘L’aria che tira – estate’ risponde così alla domanda sulle dichiarazioni rilasciate da Matteo Salvini, ieri al Senato senza mascherina. “La mascherina serve, è in grado di abbattere drammaticamente la carica virale“, sottolinea Crisanti, precisando di parlare “per esperienza”. In questo clima di rilassatezza generale, le multe possono ... Leggi su meteoweb.eu

Non ci stanno a essere definiti negazionisti, e non ci stanno a prendere lezioni dai loro colleghi. Dopo l'evento in Senato di ieri definito da più parti "convegno dei negazionisti", il medico del San ...

Coronavirus, Oms: “Una grande ondata non stagionale”. Oltre 20mila morti in Europa centro-orientale, in India 1,5 milioni di contagi

Con i contagi che crescono in alcune parti del mondo dall’Oms parte un appello a non sottovalutare il nemico e a non considerare il comportamento di Sars Cov 2 in base alle stagioni. Anche se molti vi ...

