Coronavirus: il premier chiederà la proroga dello stato di emergenza (Di martedì 28 luglio 2020) Il premier Giuseppe Conte oggi in Parlamento chiederà la proroga dello stato di emergenza Coronavirus che dovrà essere votato prima al Senato e successivamente alla Camera. Stasera inoltre è prevista la riunione del comitato ministeriale per il recovery fund, ma le opposizioni non sono d’accordo con questa scelta. emergenza covid-19: proroga fino al 31 ottobre Il presidente del Consiglio spiegherà qual’è la situazione del paese e a che punto stiamo. La scadenza dell’emergenza Coronavirus è prevista a fine mese ma probabilmente si allungherà fino al 31 ottobre. Secondo le ultime indiscrezioni questa scelta è giustificata dal fatto che in caso ... Leggi su quotidianpost

