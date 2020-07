Coronavirus, il Ministero rettifica i dati di oggi: boom di migranti positivi nelle Regioni del Sud, non indicati nel bollettino ufficiale (Di martedì 28 luglio 2020) Il Ministero della Salute ha appena rettificato i dati sulla pandemia di Coronavirus comunicati oggi pomeriggio in modo erroneo nel bollettino ufficiale, aggiungendo 19 nuovi casi in Sicilia relativi a immigrati sbarcati sulle coste del Sud Italia. In base alla rettifica, nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 11 morti, 163 guariti e 212 nuovi casi su 48.170 tamponi. oggi è risultato positivo lo 0,44% dei test processati, una percentuale comunque inferiore rispetto a quelle dei giorni scorsi. La Regione più colpita resta la Lombardia (53), ma spiccano i dati delle Regioni del Sud dove si continuano a registrare aumenti giornalieri tutti legati agli sbarchi dei ... Leggi su meteoweb.eu

