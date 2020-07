Coronavirus: il farmaco contro l’artrite del dottor Ascierto potrebbe essere usato per trattare Covid-19 (Di martedì 28 luglio 2020) Con i casi di Coronavirus in tutto il mondo ormai a oltre 16 milioni, gli scienziati hanno lavorato 24 ore su 24 per sviluppare un trattamento. Ora, un nuovo studio suggerisce che un farmaco contro l’artrite potrebbe essere la svolta che tutti stavamo aspettando. I ricercatori dell’Imperial College di Londra affermano che il farmaco chiamato tocilizumab potrebbe trattare Covid-19 arrestando la “tempesta” del sistema immunitario che il corpo produce in risposta all’infezione. Il farmaco è ormai abbastanza noto in Italia dopo le incoraggianti sperimentazioni effettuate a Napoli dal dottor Paolo Ascierto nell’Ospedale Pascale. Tocilizumab, il ... Leggi su italiasera

