Coronavirus, il bollettino di oggi: 181 nuovi casi e 11 morti (Di martedì 28 luglio 2020) Coronavirus bollettino di oggi 28 luglio 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 181 oggi i nuovi casi di Coronavirus in Italia, in crescita rispetto ai 168 registrati ieri, un’altalena dell’epidemia che dura da qualche giorno. In totale i contagiati dall’inizio dell’emergenza sono 246.488. Gli attualmente positivi salgono di 28 unità e sono 12.609 in tutto. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 11, più del doppio di ieri; il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.123. I guariti sono aumentati di 163 unità, per un totale che ha raggiunto 198.756. (segue dopo la foto) In Lombardia 53 ... Leggi su urbanpost

