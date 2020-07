Coronavirus, il bollettino della Campania: quasi 30 contagi nelle ultime 24h (Di martedì 28 luglio 2020) La Regione Campania ha diramato il consueto bollettino giornaliero riguardante l'emergenza Coronavirus:"COVID-19, IL bollettino ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI della REGIONE CampaniaQuesto il bollettino di oggi:Positivi ... Leggi su tuttonapoli

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 28 luglio: 246.488 casi positivi e 35.123 morti - SkyTG24 : Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime news. In Florida casi aumentati dell’80%. LIVE - SkyTG24 : #Coronavirus, Conte al Senato: 'Proroga dello stato di emergenza inevitabile, il virus continua a circolare'. Cosa… - MrLyJay : RT @DiMarzio: #Coronavirus, il #bollettino con i dati odierni del contagio - Nutizieri : Coronavirus, il bollettino di oggi: +20 casi in regione, ancora un morto a Bologna -