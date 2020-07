Coronavirus, i dati – 181 nuovi casi, tamponi quasi raddoppiati rispetto a ieri. 11 i decessi (Di martedì 28 luglio 2020) Una decina più di ieri: i nuovi contagi di Coronavirus in Italia risalgono, ma di pochissimo: 181, a fronte dei 168 di lunedì. Tornano però a crescere i tamponi, quasi raddoppiati in 24 ore: 48mila, contro i 25mila di ieri. Secondo i dati del ministero della Salute, le nuove vittime sono invece 11, dopo quattro giorni di fila a quota 5. E uno dei decessi si è verificato proprio in Lombardia, dopo 4 giorni senza registrare alcuna vittima. Otto, in totale, le Regioni a”contagi zero” nelle ultime 24 ore. Crescono ancora i guariti: ieri erano stati 147, oggi sono 163. In Lombardia, con il decesso registrato oggi, il totale delle vittime sale a 16.802 vittime dall’inizio della ... Leggi su ilfattoquotidiano

RegLombardia : #LNews #Coronavirus @GiulioGallera : Quarto giorno consecutivo senza decessi e 6 province a zero contagi. Continua… - SkyTG24 : Coronavirus Lombardia: un decesso e 53 nuovi casi - regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana, #28luglio ?? 3 nuovi casi ?? 2.799 tamponi eseguiti ?? 13 ricoverati (come ieri) ?? 0 in… - rtl1025 : ?? Risalgono leggermente i contagi da #coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentat… - Dome689 : RT @lucarango88: @you_trend ?? Dati #Italia #Coronavirus #28luglio Casi positivi +202 (246.488 +0,08%) Guariti +163 (198.756 +0,08%) Decedu… -