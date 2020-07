Coronavirus, Giuseppe Conte sullo stato di emergenza: “È inevitabile” (Di martedì 28 luglio 2020) Si è tenuta questo pomeriggio un’informativa del premier Giuseppe Conte nell’Aula del Senato. Il tema erano ovviamente le misure contro l’emergenza Coronavirus, che in Italia continua a circolare. Il punto del Contendere, che ha aizzato le opposizioni, è la proroga dello stato di emergenza, attivato a inizio anno e che ora dovrebbe essere prolungato almeno fino ad ottobre. Il discorso di Conte sullo stato di emergenza Nel momento in cui ha preso la parola nell’aula del Senato, Giuseppe Conte ha ricordato subito che “pur in assenza di vincolo normativo ritengo doveroso condividere con il Parlamento questa ... Leggi su thesocialpost

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Giuseppe

Come chiesto dall'opposizione, ma non solo, e come annunciato, il premier Giuseppe Conte farà oggi un "passaggio" in Parlamento per illustrare le motivazioni alla base della richiesta del ...Si va verso una proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre e non più fino al 31 come ipotizzato fino ad oggi. Giuseppe Conte parlando in Aula al Senato ha sottolineato che «pur in assenza del ...