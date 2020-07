Coronavirus, Galli contro il convegno dei negazionisti: “Nessuno aveva titolo” (Di martedì 28 luglio 2020) Coronavirus, il virologo Massimo Galli si scaglia contro il convegno dei negazionisti al Senato. “Messaggi inadeguati e pericolosi”, tuona il docente esperto in materia. Coronavirus, l’infettivologo Massimo Galli attacca il convegno dei negazionisti di ieri al Senato. “Virus sparito? Si tratta di un messaggio inadeguato, con elementi di evidente pericolosità”, così si è pronunciato l’esperto dell’ospedale … L'articolo Coronavirus, Galli contro il convegno dei negazionisti: “Nessuno aveva titolo” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

