Coronavirus: Fitch, impatto recessivo per anni su Italia e economie avanzate (Di martedì 28 luglio 2020) L'impatto recessivo del Coronavirus si farà sentire per anni sulle più grandi economie avanzate, tra cui l'Italia, con il pil che, al 2025, dovrebbe rimanere circa il 3-4% sotto il livello del trend precrisi, stima Fitch Leggi su firenzepost

