Coronavirus, è ufficiale: Conte proroga lo stato di emergenza fino al 15 Ottobre, “era inevitabile. Dalle opposizioni solo critiche ideologiche” (Di martedì 28 luglio 2020) E’ ufficiale: il Governo ha prorogato lo stato di emergenza fino al 15 Ottobre 2020. “Il governo è favorevole alla risoluzione della maggioranza” che prevede la proroga dello stato d’emergenza al 15 Ottobre “e non favorevole a quella dell’opposizione”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in Aula al Senato. “Ognuno ha la sua opinione ma nessuno dovrebbe imputare con onesta’ intellettuale la volontà di prorogare paure e allarmismi o torsione autoritarie. Sin dall’inizio questo governo ha agito in piena trasparenza e garantismo, si è venuto a confrontare in Parlamento. Dal 18 maggio quando ... Leggi su meteoweb.eu

