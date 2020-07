Coronavirus, De Donno: “Non si può negare la pandemia, sono terrorizzato dal fatto che possa accadere di nuovo” (Di martedì 28 luglio 2020) “Non si può negare che questa pandemia sia esistita, io ho vissuto 3 mesi difficili, chiuso in ospedale vedendo gente soffrire e morire e sono terrorizzato dal fatto che questa esperienza si possa ripetere. Penso anche che questo Paese abbia bisogno di ripartire con poche e chiare regole cercando di evitare la diffusione del virus che sta ancora circolando“: lo ha affermato, in merito al convegno di ieri al Senato, Giuseppe De Donno, Direttore della Pneumologia e dell’Unità di Terapia intensiva respiratoria all’ospedale Carlo Poma di Mantova e pioniere della terapia con il plasma, intervistato su RTL 102.5 all’interno di NON STOP NEWS. In riferimento al plasma, De Donno spiega: “I passi avanti con ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Donno Lotta al Covid-19: pubblicato lo studio di De Donno e Franchini sul plasma iperimmune La Gazzetta di Mantova I negazionisti in Senato; Salvini, via la mascherina. Galli: messaggio pericoloso

Obiettivo dell'incontro, «Covid-19 in Italia, tra informazione scienza e diritti», annuncia Siri, è «fare il punto, grazie al dialogo tra giuristi e scienziati, su quanto è accaduto in Italia in quest ...

Coronavirus, è nata Beatrice Vittoria: la prima bimba partorita da una mamma guarita con il plasma

Oggi è il ritratto della felicità Pamela Vincenzi, 28 anni. Sabato, poco dopo le 23, ha dato alla luce Beatrice Vittoria, un nome non casuale: “Perché questa è la più grande vittoria della mia vita”.

