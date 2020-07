Coronavirus, cosa ho detto al convegno dei “negazionisti” (Di martedì 28 luglio 2020) Ci hanno appiccicato addosso l’etichetta di negazionisti, ma gli stessi giornali che prendono a sberleffi i partecipanti al convegno al Senato sul virus, sono quelli che ogni giorno diffondono fake news. Il nostro non è stato un Paese responsabile. È stato un Paese impaurito. Assuefatto ai ladri di democrazia. Ecco il mio intervento all’evento con Bocelli, Cassese, Gismondo, Salvini, Sgarbi, Siri, Tarro, Zangrillo, e tanti altri.L'articolo Coronavirus, cosa ho detto al convegno dei “negazionisti” proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro

RaiNews : In questi giorni, 'gli americani possono solo invidiare il successo dell'Italia nel combattere l'epidemia #Covid19… - giacomodebello : Esprimo la mia solidarietà ad Andrea Bocelli, perché, al di là di qualsiasi cosa si possa dire sul coronavirus, è v… - lauraos28 : @ClaudiaDeGrazi1 @JoeWolve Mah forse perché si è sentito offeso dal lockdown e ha ammesso che se n'è fregato di sta… - filoncata : MA POI #Bocelli ERA PURE RISULTATO POSITIVO AL CORONAVIRUS!! ?? MA DI COSA STIAMO PARLANDO?! IO BASITA - Luckyluciana0 : RT @f_ronchetti: L'università di Udine tiene master in sciamanesimo. All'Università G. Marconi di Roma si pubblicano 'studi' su #5G che cr… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cosa

Il Fatto Quotidiano

“Sembra proprio che in Italia il coronavirus abbia rallentato tutto. Non è proprio così, anche se l’agenda politica e l’informazione ne parlano poco. Alcune attività illecite e criminali sono aumentat ...MIGRANTI, il Professor CRISANTI lancia l'ALLARME“Il CORONAVIRUS non guarda in faccia nessuno e circola ovunque”. Sono le parole del virologo Andrea Crisanti facendo riferimento ai MIGRANTI arrivati in ...