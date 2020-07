Coronavirus, cosa è successo dove le scuole sono già state riaperte? (Di mercoledì 29 luglio 2020) Pochissimi i Paesi dove le lezioni si sono svolte in modo regolare. Il modello danese. In Asia mascherine in aula Leggi su corriere

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cosa Coronavirus, cosa è successo dove le scuole non hanno chiuso? Corriere della Sera Da Joffrin all’Italia/ Giornalisti-politici e viceversa: quelle porte troppo girevoli

Giornalisti che diventano politici e politici che si improvvisano conduttori tv. Le sliding doors di due mondi che si amano e si detestano non sono mai state così comunicanti. E il pubblico non capisc ...

Da Horizon a Erasmus, quanto valgono i programmi del bilancio UE 2021-27

In base alle conclusioni del Consiglio europeo, il bilancio UE 2021-27, rafforzato dai 750 miliardi del Recovery fund, sarà lo strumento chiave per la ripresa dell'Unione dalle conseguenze socio-econo ...

