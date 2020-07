Coronavirus: Conte proroga al 31 ottobre lo stato d’emergenza. Giorgia Meloni: «E’ deriva liberticida» (Di martedì 28 luglio 2020) Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, si barrica: e annuncia al Senato la proroga dello stato d'emergenza fino al 15 ottobre. Data che dovrebbe essere indicata nella risoluzione di maggioranza a Palazzo Madama. Ovvio l'obbiettivo: mantenere i pieni poteri. L'opposizione, a cominciare da Giorgia Meloni, parla però di deriva liberticida. Leggi su firenzepost

VittorioSgarbi : #coronavirus Se entriamo in un locale chiuso mettiamoci la mascherina, ma dobbiamo continuare a vivere, altrimenti… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, premier Conte chiederà proroga stato d'emergenza #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nel testo della maggioranza proroga emergenza al 15 ottobre. #Conte: 'Così il paese è più sicuro'… - miriamberzi : RT @Cartabellotta: Prolungare #statodiemergenza 31 dicembre ? 31 ottobre ? 15 ottobre Passo del gambero conferma decisione non basata su ev… - madmakko : RT @Cartabellotta: Prolungare #statodiemergenza 31 dicembre ? 31 ottobre ? 15 ottobre Passo del gambero conferma decisione non basata su ev… -