Coronavirus, contagi in aumento ma con quasi il doppio dei tamponi. Crescono i morti: altri 10 (ieri erano 5) – Il bollettino della Protezione Civile (Di martedì 28 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (28 luglio)Il bollettino del 28 luglio Casi in aumento (oggi +212, contro i +170 di ieri), ma a fronte di un notevole incremento di tamponi. Sono stati registrati cinque morti in più rispetto a ieri. Focolai sparsi in alcune regioni come il Trentino Alto Adige. È la situazione Coronavirus in Italia, secondo gli ultimi dati della Protezione Civile e del Ministero della Salute. In dettaglio sono stati registrati 212 nuovi contagi, non 181 come comunicato in primo momento: nel calcolo non era stato inserito l’incremento di 19 casi in Sicilia, di 10 in Valle d’Aosta e di 2 positivi nella Provincia autonoma di ... Leggi su open.online

