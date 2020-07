Coronavirus: come gestire la gravidanza in pandemia, ebook Consulcesi (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 lug. (Adnkronos Salute) - Sì ai papà in sala parto e assolutamente sì all'allattamento, ma con mascherina se positive al Covid-19. Per la partoriente mascherina d'obbligo durante tutto il travaglio e al momento del parto vero e proprio. E ancora: nessuna visita in ospedale da parte di parenti e amici. Queste alcune delle linee guida redatte per affrontare la gravidanza e il parto in tempi di pandemia, spiegate nell'ebook "Il Covid-19 nei 9 mesi" realizzato da Consulcesi. Una sorta di 'libretto d'istruzione', inserito nella collana Ecm "Covid-19 il virus della paura", rivolto ai professionisti sanitari ma utile anche per le coppie in attesa. L'e-book - si legge in una nota - prende in considerazione più di 90 articoli scientifici internazionali per arrivare un sunto aggiornato su ... Leggi su iltempo

VittorioSgarbi : #coronavirus Ci sono diverse verità, non solo una. C'e' quella di chi dice che nei nostri ospedali non c'è più il C… - valigiablu : La sfida dello smart working come nuova normalità del lavoro | @AndreaZitelli_ - TizianaFerrario : lo sconvolgente reportage del NYTimes su come il virus si sta diffondendo lungo il Rio delle Amazzoni massacrando l… - Tana_rotte : RT @intuslegens: #Bocelli non ha negato il #coronavirus. Ha detto che l'epidemia è meno grave di come i media la raccontano. Che il #lockdo… - ACoppolino52 : RT @SforzaFogliani: Influenza o #Coronavirus? Prepariamoci al dilemma di novembre. Il malanno stagionale potrebbe essere preso come una sec… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus come Coronavirus, proroga stato di emergenza: come incide su scuola, smart working e blocco dei voli Corriere della Sera Idrossiclorochina riduce la mortalità nei pazienti con COVID-19

Gli autori concludono però che per valutare l'impatto dell'uso della idrossiclorochina sulla COVID-19 sono necessari trials clinici randomizzati ... l'idrossiclorochina per mancanza di efficacia [2].

Tocilizumab: uno studio osservazionale nella COVID-19

E' ormai noto che la cosiddetta "tempesta citochinica" può portare a gravi conseguenze nella COVID-19 e ad un aumento della mortalità ... (54% versus 26%), soprattutto da stafilcocco aureo. Come si ...

Gli autori concludono però che per valutare l'impatto dell'uso della idrossiclorochina sulla COVID-19 sono necessari trials clinici randomizzati ... l'idrossiclorochina per mancanza di efficacia [2].E' ormai noto che la cosiddetta "tempesta citochinica" può portare a gravi conseguenze nella COVID-19 e ad un aumento della mortalità ... (54% versus 26%), soprattutto da stafilcocco aureo. Come si ...