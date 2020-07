Coronavirus, Coldiretti: un italiano su quattro non indossa mascherina (Di martedì 28 luglio 2020) Più di un italiano su quattro, 27%, non indossa la mascherina o lo fa raramente senza curarsi del pericolo di contagio e senza rispettare le misure di sicurezza imposte dalla pandemia. Emerge dall'... Leggi su tgcom24.mediaset

