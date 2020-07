Coronavirus: Casellati riceve presidente Ordini infermieri, ‘sostegno costante’ (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 lug. (Adnkronos) – “Ho ricevuto Barbara Mangiacavalli, presidente nazionale Ordini professioni infermieristiche assicurandole il mio sostegno. La costante e affettuosa vicinanza al malato, il coraggio e la generosità dimostrata in tutte le occasioni difficili, sono la loro irrinunciabile dote”. Lo scrive sui canali social il presidente del Senato, Elisabetta Casellati. L'articolo Coronavirus: Casellati riceve presidente Ordini infermieri, ‘sostegno costante’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

TV7Benevento : Coronavirus: Casellati riceve presidente Ordini infermieri, 'sostegno costante'... - la_ciccia : RT @Nanoalto: La Casellati, che ha permesso la pagliacciata del convegno negazionista, in sfregio alle 35000 vittime del #covid19 e dei lor… - nouvelleEle : RT @Nanoalto: La Casellati, che ha permesso la pagliacciata del convegno negazionista, in sfregio alle 35000 vittime del #covid19 e dei lor… - Nanoalto : La Casellati, che ha permesso la pagliacciata del convegno negazionista, in sfregio alle 35000 vittime del #covid19… -

La costante e affettuosa vicinanza al malato, il coraggio e la generosità dimostrata in tutte le occasioni difficili, sono la loro irrinunciabile dote". Lo scrive sui canali social il presidente del ...

Mercoledì Presidente Casellati incontra Stampa Parlamentare

Roma, 27 lug. (askanews) - Il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, incontrerà i giornalisti della Stampa Parlamentare mercoledì 29 luglio, alle ore 11.30 a Palazzo della Minerva, ...

