Coronavirus, Capri e Anacapri: «Nessun focolaio di Covid-19 sull'isola, zero contagi dopo l'indagine epidemiologica» (Di martedì 28 luglio 2020) «Sono allibito da come certa stampa e certa tv, al solo fine di attirare utenti verso le proprie testate, utilizzi il nome di Capri in maniera strumentale e infondata associandolo... Leggi su ilmattino

repubblica : Coronavirus: positivi tre giovani romani in vacanza a Capri - SkyTG24 : Coronavirus, a Capri mascherina obbligatoria anche all'aperto: è l'unica in Italia - Agenzia_Ansa : A #Capri #mascherine obbligatorie anche all'aperto. Il sindaco firma un'ordinanza per i week end nelle strade del c… - generacomplotti : RT @teleischia: CORONAVIRUS E FAKE NEWS. IL SINDACO DI CAPRI: “PRONTI A DENUNCIARE CHI CI DANNEGGIA!” - teleischia : CORONAVIRUS E FAKE NEWS. IL SINDACO DI CAPRI: “PRONTI A DENUNCIARE CHI CI DANNEGGIA!” -