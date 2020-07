Coronavirus bollettino Italia, 212 nuovi casi e 12 decessi: crescono contagi e morti (Di martedì 28 luglio 2020) Coronavirus. In Italia risalgono leggermente i contagi. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 212 (ieri erano stati 170 in più), secondo i dati riferiti dal... Leggi su ilmessaggero

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 28 luglio: 246.488 casi positivi e 35.123 morti - SkyTG24 : Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime news. In Florida casi aumentati dell’80%. LIVE - SkyTG24 : #Coronavirus, Conte al Senato: 'Proroga dello stato di emergenza inevitabile, il virus continua a circolare'. Cosa… - infoitinterno : Coronavirus bollettino Italia, 212 nuovi casi e 12 decessi: crescono contagi e morti - infoitinterno : Coronavirus Italia, bollettino del 28 luglio: 246.488 casi totali, 12 morti in 24 ore -