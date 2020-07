Coronavirus bollettino Italia, 212 nuovi casi e 11 decessi: crescono contagi e morti (Di martedì 28 luglio 2020) Coronavirus. In Italia risalgono leggermente i contagi. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 212 (ieri erano stati 170 in più), secondo i dati riferiti dal... Leggi su ilmessaggero

Per il secondo giorno consecutivo, e non succedeva da inizio mese, non si registrano nuovi casi di coronavirus in provincia di Latina. A confermarlo la Asl pontina che nel pomeriggio di oggi, martedì ...Genova. Sono 1140 (4 in meno di ieri) i casi attivi di Covid-19 in Liguria, secondo il bollettino diffuso oggi da Alisa. Per quanto riguarda la provincia di Imperia, continuano a calare i casi mentre ...