Coronavirus, bollettino di Napoli: 11 nuovi casi negli ultimi 3 giorni. La mappa dei contagi (Di martedì 28 luglio 2020) Napoli. 11 casi in più da venerdì ad oggi. E’ questo il dato diffuso dall’ultimo bollettino del comune di Napoli sui casi di Covid in città. Ad oggi gli attualmente positivi sono 31. Non ci sono stati decessi per Coronavirus in città in questi ultimi 3 giorni. Tre persone in più sono ricoverate in ospedale … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

SkyTG24 : Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime news. In Florida casi aumentati dell’80%. LIVE - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Tre morti in 24 ore, è record minimo di vittime. Mai così in basso da 5 mesi. Contagi in calo, 219 n… - Agenzia_Ansa : #coronavirus In #Lombardia nessuna vittima. Non succedeva dal 22 febbraio scorso quando di registrò la prima vittim… - LivornoPress : Coronavirus Toscana: bollettino del 28 luglio 2020 Covid Toscana: 3 positivi e decessi a Livorno e Firenze - clikservernet : Il bollettino del Coronavirus oggi nel Lazio: i dati della Regione per il 28 luglio -