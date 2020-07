Coronavirus: bollettino del 28 luglio: 11 morti (totale 35.123), 12.609 positivi, 198.754 i guariti (Di martedì 28 luglio 2020) I casi totali di positività al Coronavirus sono 246.488. I guariti sono 198.756 (+163). I pazienti in terapia intensiva sono ora 40, in calo di 5 unità. Sono 11.820 quelli in isolamento domiciliare (+24), 749 quelli ricoverati con sintomi (+9) Leggi su firenzepost

