Coronavirus, Bocelli fa marcia indietro: 'Sono stato frainteso, sono un ottimista, non un negazionista' (Di martedì 28 luglio 2020) Andrea Bocelli replica alle polemiche scatenate dalle sue dichiarazioni al convegno in Senato dei cosiddetti 'negazionisti del Covid', in cui ha ammesso che 'durante il lockdown mi sono sentito ... Leggi su tgcom24.mediaset

Adnkronos : #Bocelli, Alessandro #Gassmann: '35mila morti per #Covid, rispetto' - Open_gol : «Se non conoscete nessuno che sia stato in terapia intensiva e vi permettete di instillare il dubbio che la pandemi… - giornalettismo : Il responsabile delle malattie infettive del Sacco, Massimo #Galli, ha detto che dal convegno in Senato con… - Sergiom45166044 : RT @intuslegens: #Bocelli non ha negato il #coronavirus. Ha detto che l'epidemia è meno grave di come i media la raccontano. Che il #lockdo… - titina49 : RT @ErmannoKilgore: Presto! Bisogna mandare in #Cina, #Salvini #Bocelli e #Sgarbi, i cinesi sono tanto idioti da credere che il #Virus #Co… -