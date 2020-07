Coronavirus, Azzolina conferma: “A settembre la scuola riparte, prima il recupero e poi le lezioni” (Di martedì 28 luglio 2020) “A settembre la scuola riparte, lo voglio dire con chiarezza. Ho firmato lo scorso 24 luglio l’ordinanza che stabilisce l’avvio delle Bdal 14 settembre, mentre dal primo settembre si svolgeranno le attività di integrazione e recupero“: lo ha affermato il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, nel corso dell’informativa in aula alla Camera sulle iniziative di competenza per l’apertura dell’anno scolastico in relazione alla situazione epidemiologica da Covid-19. “La scuola sta facendo squadra, sta lavorando compatta. Sta dando una grande lezione di resilienza, unità, capacità organizzativa. Sta dimostrando ancora una volta il proprio valore a tutto il Paese, lavorando a ... Leggi su meteoweb.eu

