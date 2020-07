Coronavirus, aumentano i casi in Cina. Terza ondata a Hong Kong, chiudono i ristoranti. 80.000 turisti evacuati da Da Nang, Vietnam. Il bollettino delle ultime 24 ore – LIVE (Di martedì 28 luglio 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia10.00 – Trump, “L’America svilupperà un vaccino molto presto, arriverà in tempi record” Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto sapere che l’America sarebbe vicinissima a concludere la fase di test sul vaccino contro il Coronavirus, con il prodotto della società Moderna ormai in fase 3. 9.30 – In Belgio coprifuoco notturno ad Anversa Alla luce dei dati sui contagi, in Belgio è stato disposto il coprifuoco notturno ad Anversa. 9.00 – ... Leggi su newsmondo

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Sale ancora il numero dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezi… - Maurizi61488550 : RT @Animal_Genocide: Covid-19 e crisi economica: aumentano gli abbandoni. A causa della crisi economica dovuto alla pademia da Coronavirus,… - GabriellaBargh1 : RT @Animal_Genocide: Covid-19 e crisi economica: aumentano gli abbandoni. A causa della crisi economica dovuto alla pademia da Coronavirus,… - fendente1 : RT @Animal_Genocide: Covid-19 e crisi economica: aumentano gli abbandoni. A causa della crisi economica dovuto alla pademia da Coronavirus,… - ClaudiaZol2 : RT @Animal_Genocide: Covid-19 e crisi economica: aumentano gli abbandoni. A causa della crisi economica dovuto alla pademia da Coronavirus,… -