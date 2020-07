Coronavirus, arriva il super cerotto per monitorare la temperatura (Di martedì 28 luglio 2020) Un cerotto che monitora la temperatura con una tecnologia flessibile che potrà essere di supporto anche per i pazienti affetti da Covid-19. Si tratta del dispositivo realizzato dalla AEBiosystem, innovativa startup italiana che coniuga innovazione tecnologica e micro-elettronica biomedicale. Il dispositivo, denominato EasyTemp, è frutto della campagna chiusa a 180 mila Euro, il doppio rispetto all’obiettivo iniziale di 90 mila Euro, curata dalla piattaforma di equity crowdfunding Lifeseeder, specializzata nella filiera Life Science, nata dall’esperienza del Cluster delle Scienze della Vita del Lazio “CHICo” ed in grado di gestire tutte le fasi d’investimento di una Pmi o start up. Grazie all’uso di cerotti igienici e sostituibili il dispositivo può essere applicato saldamente in aree del corpo non ... Leggi su ildenaro

