Coronavirus | allarme in Germania | da 340 a 633 nuovi casi in 24 ore

In Germania Lothar Wiele, direttore dell'Istituto Robert Koch (Rki), ha definito "molto preoccupante" la situazione relativa alla diffusione del contagio da Coronavirus. Infatti i nuovi contagi sono passati dai 340 di ieri ai 633 delle ultime 24 ore.Il ministero degli Esteri ha raccomandato a tutti i tedeschi di evitare viaggi non essenziali in alcune regioni spagnole dove nei giorni scorsi si è verificato un picco di nuovi contagi da Coronavirus, ossia Catalogna, Navarra e Aragona. Anche la Gran Bretagna ieri aveva fatto la stessa raccomandazione ai suoi cittadini ponendo anche la quarantena a chiunque provenga falla Spagna, mentre la Francia già venerdì scorso ha chiesto ai francesi di non viaggiare in Catalogna. Il ministro della Sanità tedesco Jens Spahn ha dichiarato ...

