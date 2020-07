Coronavirus: al via Progetto di Ricerca internazionale sulla prevenzione della diffusione del COVID-19 (Di martedì 28 luglio 2020) Dal Sud, da un’Università del Sud, da uno Studioso del Sud che ha deciso di rimanere, un contributo alla Ricerca che conta. Un significativo messaggio di speranza che non ha bisogno di molti commenti. Il Prof. Massimiliano Ferrara, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane (Di.Gi.ES) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Research Affiliate presso l’Università Bocconi e Delegato per l’Italia presso l’European Mathematical Society, guiderà un team di Ricerca internazionale sotto l’egida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, avente come mission l’elaborazione di modelli matematici predittivi circa la diffusione del COVID-19 nei diversi Continenti. Altro ... Leggi su meteoweb.eu

