Coronavirus, a Madrid obbligo di mascherina all’aperto e nei bar (Di martedì 28 luglio 2020) Coronavirus: a Madrid, in Spagna, è scattato l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto e nelle terrazze sui bar La comunità di Madrid ha deciso per l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto ed in pubblico in ogni occasione, così come in strada e nelle terrazze dei bar anche quando si osserva il distanziamento di almeno … L'articolo Coronavirus, a Madrid obbligo di mascherina all’aperto e nei bar proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

