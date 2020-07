Coronavirus: a Bergamo e a Milano gran parte nuovi casi (Di martedì 28 luglio 2020) Milano, 28 lug. (Adnkronos) - E' in provincia di Milano il maggior numero di nuovi casi di Covid19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Sono 21, di cui 16 in città. A Bergamo, subito dopo, sono 19, a Brescia e Pavia tre. Sono quattro i positivi nel varesotto. Niente contagi a Como, Lecco, Mantova e Monza. Uno a Cremona, Lodi, Sondrio. Leggi su iltempo

Coronavirus: al via il progetto Italia con il Cile contro il Covid

Roma, 28 lug 17:01 - (Agenzia Nova) - Prende il via questa settimana il progetto Italia con Chile contra el Covid, messo a punto dall'ambasciata d'Italia a Santiago in partenariato con l'Università de ...

