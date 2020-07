Coronavirus: 10 morti e 181 nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore (Di martedì 28 luglio 2020) Nuovo bollettino della protezione civile sulla situazione Coronavirus in Italia. nelle ultime 24 ore si registrano 10 nuovi morti 181 nuovi casi e 164 guariti in più. Per effetto di questi dati il numero degli attualmente positivi a COVID-19 è salito rispetto a ieri di 28 unità con 9 ricoverati in più in ospedale e 5 in meno in terapia intensiva. Dunque il numero dei casi totali di persone colpite dal virus è arrivato nel nostro paese a quota 246.488, mentre i decessi hanno toccato quota 35.123. Infine i guariti sono in tutto 198.756. Coronavirus: in Italia nelle ultime 24 ore aumentano di 28 unità gli attualmente positivi ... Leggi su notizieora

