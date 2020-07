Coronavirus, 1 italiano su 4 non usa la mascherina: la statistica di Coldiretti (Di martedì 28 luglio 2020) . Il 27% non indossa i dispositivi di sicurezza. In vacanza si rispettano più regole Il miglioramento della situazione relativa al Covid-19 sta portando ad abbandonare alcune misure di sicurezza fondamentali nel nostro paese. Secondo una recente ricerca della Coldiretti/Ixè, infatti, un italiano … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Coldiretti: un italiano su quattro non indossa mascherina #coronavirus - tvsvizzera : Un consulente aziendale italiano attivo nel Luganese ha ottenuto dalle banche 600'000 franchi garantiti dalla… - DPCgov : ???????? Missione conclusa per il team sanitario italiano in Armenia. Sono state tre settimane di intenso lavoro per la… - doctorgis84 : RT @LucillaMasini: Coronavirus, Coldiretti: un italiano su quattro non indossa mascherina. Gli altri 3 non guardano Rete4. #salviniCIALTRON… - LucillaMasini : Coronavirus, Coldiretti: un italiano su quattro non indossa mascherina. Gli altri 3 non guardano Rete4.… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus italiano Coronavirus, Coldiretti: "Niente mascherina per 1 italiano su 4" | Ma in vacanza si rispettano più regole TGCOM Coronavirus Lazio, 13 casi nelle ultime 24 ore: 8 sono d’importazione

Sono tredici le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore. Di questi, otto sono casi d'importazione: una persona di nazionalità bengalese, due casi dalla Spagna, due dall'Afghanist ...

Sace, aumentano le risorse per l’export: più 37 per cento rispetto all’anno scorso

Sace annuncia i risultati finanziari e operativi raggiunti al 30 giugno 2020, che segnano una crescita dell’impegno a sostegno delle imprese italiane in un contesto di ciclo economico avverso senza pr ...

Sono tredici le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore. Di questi, otto sono casi d'importazione: una persona di nazionalità bengalese, due casi dalla Spagna, due dall'Afghanist ...Sace annuncia i risultati finanziari e operativi raggiunti al 30 giugno 2020, che segnano una crescita dell’impegno a sostegno delle imprese italiane in un contesto di ciclo economico avverso senza pr ...