Corea Nord: Kim, mai più conflitti grazie all'atomica (Di martedì 28 luglio 2020) ANSA, - PECHINO, 28 LUG - La Corea del Nord non avrà più guerre grazie al possesso di armi atomiche che ne assicurano la sicurezza e il futuro malgrado la continua pressione esterna e le minacce ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Corea Nord

Pyongyang, 28 lug 06:30 - (Agenzia Nova) - Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, si è detto convinto che il paese non debba più combattere alcuna guerra in futuro, grazie al deterrente garantit ...