Convocati Torino Roma: cinque ritorni per Fonseca (Di martedì 28 luglio 2020) Convocati Torino Roma: le scelte dell’allenatore Paulo Fonseca per la sfida di Serie A contro i granata di Moreno Longo La Roma ha diramato la lista dei Convocati per la partita contro il Torino, valevole per la 37a giornata del campionato di Serie A. Tornano Mirante, Fazio, Ibanez, Santon e Under. Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato.Difensori: Zappacosta, Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Peres, Spinazzola, Ibanez, Calafiori.Centrocampisti: Cristante, Perotti, Villar, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara, Mkhitaryan.Attaccanti: Dzeko, Under, Kalinic, Perez, Kluivert. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

