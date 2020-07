Convocati Fiorentina Bologna: sì Ribery, no Dragowski (Di martedì 28 luglio 2020) Convocati Fiorentina Bologna: le scelte dell’allenatore Giuseppe Iachini per la sfida di Serie A contro i rossoblù di Sinisa Mihajlovic La Fiorentina ha diramato la lista dei Convocati per la partita contro il Bologna, valevole per la 37a giornata del campionato di Serie A. Portieri: Brancolini, Chiorra, Terracciano.Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic Venuti.Centrocampisti: Agudelo, Badelj, Castrovilli, Duncan, Ghezzal, Pulgar.Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Kouame, Ribery, Sottil, Vlahovic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

