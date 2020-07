Convegno Covid, Salvini: ‘Saluto col gomito è la fine della specie’. Zangrillo, Virus clinicamente morto (Di martedì 28 luglio 2020) Convegno sul Covid al Senato. Salvini: “Io mi sono rifiutato di salutare con il gomito”. ROMA – Convegno sul Covid al Senato. Nella giornata di lunedì 27 luglio 2020 a Palazzo Madama è andato in scena una manifestazione per informare sul coronaVirus. “Siamo qui – ha detto uno degli organizzatori di questa convention, Armando Siri, citato dall’Ansa – per cercare di mettere giù le notizie che abbiamo sulla pandemia …. C’è stato un momento in cui la libertà è stata contrapposta alla salute, ma si tratta di due diritti fondamentali …“. “La libertà di pensiero – ha aggiunto Matteo Salvini – è il primo bene a ... Leggi su newsmondo

